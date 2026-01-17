Serok Barzanî bi Tom Barrack re dicive
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî bi Nûnerê Taybet ê Amerîkayê ji bo Karûbarên Sûriyeyê re dicive.
Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî û Nûnerê Taybet ê Amerîkayê ji bo Karûbarên Sûriyeyê Tom Barrack li serê sibeha îro (Şemî, 17.01.2026) gihîştin Hewlêrê û biryar e ku bicivin û li ser aloziyên Sûriyeyê û peymana 10ê Adarê danûstandinan dikin.
Li gorî zanyarên Kurdistan24ê, Serok Barzanî jî her îro bi Nûnerê Taybet ê Amerîkayê ji bo Karûbarên Sûriyeyê Tom Barrack re dicive.
Tê çaverêkirin ku di wê civînê de, peymana 10ê Adarê ya di navbera Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) û Hikûmeta Sûriyeyê de, rewşa Sûriyeyê û pêşhatên deverê bên nîqaşkirin.
Ev civîn di demekê de ye ku, Serok Barzanî û Balyozê Amerîkayê li Tirkiyeyê û Nûnerê Taybet ê Serokê Amerîkayê li Sûriyeyê Tom Barrack duhî (În 16.01.2026) jî bi rêya telefonê axivîbûn.
Di vê peywendiya telefonî de, her du aliyan dîtin û nerînên xwe li ser rewşa siyasî ya deverê û Sûriyeyê bi giştî li hev guhertibûn û bal kişandibû ser girîngiya hevahengî û diyalogê ji bo çareserkirina pirsgirêkan.
Her du aliyan di wê vê peywendiya telefonî de tekez jî kiribû ku, divê hemî bizav bên kirin da ku aloziyên di navbera hêzên Kurdî û Hikûmeta Sûriyeyê de bi dawî bibin û rewşa deverên wêranbûyî normal bibe.
Herwesa wan tekez jî kiribû ku divê pêngavên cidî ji bo bidestxistina ewlehî û tenahiyê û çespandina aştiyê li Sûriyeyê bên avêtin, da ku rê li ber zêdetir têkçûna rewşa mirovî û ewlehiyê li deverê bê girtin.
Piştî hilweşîna rejîma Esed di Berçileya 2024ê de, Serok Mesûd Barzanî gelek pêngavên girîng û stratejîk ji bo parastina maf û destkeftiyên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê avêtine. Herwesa Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî jî gelek caran serdana Herêma Kurdistanê kiriye û bi serkirdetiya siyasî ya Kurdistanê re civiyaye.