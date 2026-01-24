Ji Stenbolê heta Ewropayê banga yekîtiyê: 'Kobanê ne bi tenê nîn ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Îro Şemiyê, 24ê Çileyê 2026an, di demekê de ku dorpêçeke giran li ser bajarê Kobanê heye û metirsiya karesateke mirovî li Rojavayê Kurdistanê zêde bûye, Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê û dostên wan li seranserê cîhanê daketin qadan. Ji peravên Bosforê heta çemê Reynê û ber deriyê Parlamentoya Brîtanyayê, tenê dengek bilind dibû: "Kobanê ne bi tenê ye!"
Stenbol: 'Yekîtî tenê hêviya me ye'
Li Stenbolê, tevî zext û rewşa dijwar, Kurdên niştecihên vî bajarî bi girseyî rijiyan ser kolanan. Di xwepêşandanê de pîremêrekî Kurd bi dengekî tijî îrade bang kir û got: "Îro dijmin li dijî Kurdan bûye yek. Tenê hêvî û şahiya me, yekîtiya me ye. Bila dewleta faşîst fêm bike; heke em bibin yek, em ê biser kevin û em destên hev bernadin."
Dayikên şehîdan û jinên beşdar jî bal kişandin ser rewşa giran a Efrîn û Kobanê. Jineke beşdar bi hêrs got: "Em îro ji bo şermezarkirina cîhanê hatine vir. Av li ser gel birîne û zarokan dikujin. Lê bila baş bizanibin, heta dilopa dawî ya xwîna xwe em ê li qadan bin."
Koln: 'Xwîna Kurdan ne erzan e'
Li bajarê Kolnê yê Almanyayê, Kurdên ji her çar parçeyên Kurdistanê li hev civiyan û bang li Yekîtiya Ewropayê kirin ku bêdengiya xwe bişkîne. Keçikeke ciwan a ji Efrînê ku ji Hollandayê hatibû Kolnê, bi hêsirên çavan bang kir: "Xwîna Kurdan ne erzan e! Bes e êdî! Zarokên me tên kuştin û hûn bêdeng in. Em naxwazin xwîna me bibe mijara bazirganiyê, em ê li ber xwe bidin."
Viena: 'Bijî berxwedana Kobanê'
Li paytexta Awusturyayê, li bajarê Vienayê jî diyasporaya Kurd bi girseyî daket qadan. Xwepêşanderan bi alayên Kurdistanê meşiyan û bi yek dengî dirûşma "Bijî berxwedana Kobanê" berz kirin. Beşdaran bang li hikûmeta Awusturyayê û raya giştî ya cîhanê kirin ku li dijî dorpêçê û êrîşên li ser Rojava bêdeng nemînin.
London: Banga parastina asîmanê Rojava
Li Londonê, paytexta Brîtanyayê, Kurd li ber Balyozxaneya Amerîkayê civiyan. Xwepêşandanê sîmayekî siyasî girt û peyama sereke ev bû: "Amerîka û Brîtanya ji parastina asîmanê Rojavayê Kurdistanê berpirsiyar in."
Skandînavya: Dilên germ di nav sermayê de
Li bakurê Ewropayê, li bajarên Kopênhegena Danîmarkayê û Malmoya Swêdê, tevî sermaya dijwar, bi hezaran kes bi alayên Kurdistanê daketin kolanan. Beşdaran êrîşên artêşa Sûriyeyê û komên çekdar ên ser bi wê ve bi tundî şermezar kirin.
Ev serhildana gerdûnî nîşan da ku dorpêça li ser Kobanê ne tenê nekarî vîna Kurdan bişkîne, lê belê sînorên di navbera Kurdan de rakirin û ruhê neteweyî ji Stenbolê heta dilê Ewropayê wekî yek gewdeyî kir yek.