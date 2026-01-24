Zarokekî din li Kobanê canê xwe jidest da
Navenda Nûçeyan (K24) – Di encama dijwarbûna dorpêça li ser bajarê Kobaniyê û kêmbûna derman û pêdiviyên bijîşkî de, rêveberiya nexweşxaneyên bajêr ragihand, zarokekî din jiyana xwe ji dest daye
Hevseroka Ragihandina Rêveberiya Xweser Evîn Qamişlo, îro şemiyê ji Kurdistan24ê eşkere kir, li nexweşxaneyeke Kobaniyê, ji ber nebûna oksîjena pêwîst, zarokekî canê xwe jidest daye.
Ev bûyer di demekê de ye, rewşa mirovî û tenduristiyê li bajêr gihîştiye asteke "metirsîdar û karesatbar", pêştir jî Komeleya Heyva Sor a Kurd ragihandibû ku pênc zarokên din li bajarê Kobanî ji ber serma û nebûna sotemeniyê ji bo germkirinê canê xwe jidest dane.
Rewşa Zarokan û Hişyariya Heyva Sor Ev mirina nû di demekê de tê ku beriya niha "Heyva Sor a Kurd" hişyarî dabû. Ji ber sermaya dijwar, barana zivistanê û nebûna mazotê (sotemeniyê) ji bo germkirinê, 5 zarokên din li bajarê Kobaniyê di rojên borî de miribûn [31، 35].
Ji ber dorpêça ku hêzên hikûmeta Şamê û komên çekdar li ser bajarê Kobanî ferz kirine, nexweşxane bi kêmasiyeke giran a derman, oksîjen û pêdiviyên bingehîn re rû bi rû ne, ku jiyana bi sedan nexweş û birîndaran xistiye metirsiyê.