Li 6 bajarên Bakurê Kurdistanê hişyariya berf û baranê hat dayîn
Navenda Nûçeyan (K24) – Saziya Keşûhewayê ya Tirkiyeyê ji bo 31ê Çileyê hişyariya berf û baranê da bajarên Bakurê Kurdistanê û daxwaz ji welatiyan kir ku li hemberî mercên nebaş ên hewayê bergiriyên xwe
Saziya Keşûhewayê ya Tirkiyeyê rapora xwe ya ji bo roja Şemiyê, 31ê Rêbendana 2026an aşkere kir. Li gorî raporê, li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê barîna baranê û li herêmên bilind jî barîna berfê tê çaverêkirin.
Bajarên ku hişyarî bo wan hatiye dayîn
Saziya Keşnasiyê bi taybetî bal kişand ser rewşa van bajaran:
- Colemêrg û Şirnex: Tê pêşbînîkirin ku baraneke zêde bibare û li lûtkeyên çiyan û deverên bilind jî berf dê erdê spî bike.
- Diyarbekir: Li bakurê rojhilatê parêzgehê baran tê çaverêkirin.
- Batman: Li herêmên bakurê bajêr baran û li bilindahiyan berf tê payîn.
- Sêrt: Li rojhilatê bajêr barîna baranê di rojevê de ye.
- Bedlîs: Li başûrê parêzgehê baran û li deverên çiyayî berf dê bibare.
Banga hişyariyê bo welatiyan
Saziya Keşnasiyê daxwaz ji welatiyan kir, hişyariyan li ber çav bigirin û li hemberî metirsiyên wekî lehiyê, şimitandina rêyan û astengiyên di çûnûhatinê de amade bin.
Hat ragihandin, divê bi taybetî ajokarên ku di rêyên navbera bajaran de geşt dikin, kelûpelên zivistanê ligel xwe bigirin û bi baldarî tevger bikin.