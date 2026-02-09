Serokwezîr Mesrûr Barzanî sersaxî ji Elî Ewnî re xwest
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Duşem, 9ê Sibata 2026ê) di peywendiyeka telefonî de sersaxî ji Endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Elî Ewnî re xwest, ji ber wexera dawiyê ya dayika wan.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê sersaxî ji navbirî re xwest, hevxemiya xwe jê re diyar kir û hêvî kir ku, Xudayê mezin canê dayika wan bi behiştê şa bike û sebir û hedarê bide malbata wan.