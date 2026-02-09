Hevpeymaniya Navneteweyî: Em pêşwaziya peymana Hikûmeta Sûriyeyê û HSDê dikin
Navenda Nûçeyan (K24) - Hevpeymaniya Navneteweyî ya li dijî DAIŞê ragihand: Em qurbaniyên HSDê yên di şerê li dijî DAIŞê de bilind dinirxînin û serpişka karên me jî veguhestia girtiyên DAIŞê ye.
Hevpeymaniya Navneteweyî ya li dijî DAIŞê îro (Duşem, 9ê Sibata 2026ê) ragihand: Em pêşwaziya peymana tevgir a di navbera Hikûmeta Sûriyeyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de dikin, ku agirbesta herdemî û rêkarên yekkirina hêzên leşkerî li Sûriyeyê vedigire.
Hevpeymaniya Navneteweyî herwesa got: Em rêzê li qurbaniyên Hêzên HSDê yên di şerê li dijî DAIŞê de digirin. Herwesa endamên wê hevpeymaniyê amadebûna xwe ji bo karkirina nêzîk bi Hikûmeta Sûriyeyê re nîşan dan û welatên din jî teşwîq kirin ku, piştgiriya rasterast ji bo bizavên Sûriye û Iraqê dabîn bikin.
Hevpeymaniya navbirî eşkere jî kir: Malbatên çekdarên DAIŞê yên ku li kampên Hol û Rojê ne divê vegerin welatên xwe.