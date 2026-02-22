Hêzeka ewlehiyê ya Rêveberiya Xweser gihîşt Efrînê
Navenda Nûçeyan (K24) - Hêzeka ewlehiyê ya girêdayî Rêveberiya Xweser gihîştiye bajarê Efrînê, da ku vegera awareyan û bicihanîna hevahengiya meydanî garantî bike.
Çavkaniyeka haydar îro (Yekşem, 22ê Sibata 2026ê) ji Kurdistan24ê re ragihand ku, hêzeka ewlehiyê ya taybet a girêdayî Rêveberiya Xweser gihîştiye bajarê Efrînê.
Li gorî zanyarên wê çavkaniyê, hatina vê hêzê di çarçoveya bizavên rêkxistina rewşa wî bajarî de û bi merema garantîkirina pêvajoya vegera awareyan ji bo warê wan e.
Wê çavkaniyê amaje jî da ku, erkê sereke yê wê hêza ewlehiyê dê çavdêriya ji bo rewşa meydanî û bicihanîna hevahengiya pêdivî be, da ku ji bo vegera wan welatiyên ku ev demeke e ji bajarê xwe dûr ketine rewşeka guncayî û ewle û peyda bike.
Çavkaniyeka taybet li roja Yekşemê (15ê Sibata 2026ê) ji Kurdistan24ê re ragihand: Di 10 rojên bê de, karwanê yekê yê awareyan ji her du bajarên Heseke û Qamişloyê ber bi Efrînê ve vegere.
Li gorî zanyarên wê çavkaniya taybet, karwanê yekê dê nêzîkî 400 malbatan vegire. Piraniya wan malbatan jî ji bajark û nahiyeyên Cindirês, Mobato û Şiyeyê ne, û ev pêvajo jî wekî parek ji planeka rêxistî ji bo bidawîanîna dosyeya awarebûnê tê bicîhanîn.