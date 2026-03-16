Hizbulaha Iraqê kuştina berdevkê xwe ragihand
Navenda Nûçeyan (K24) - Hizbulaha Iraqê di beyannameyeke fermî de nûçeya kuştina berdevkê leşkerî yê koma xwe Ebû Elî Eskerî ragihand, bêyî ku hûrgiliyên li ser dem, cih û çawaniya kuştinê eşkere bike.
Di wê beyannameyê de hatiye gotin: Em nûçeya şehîdbûna Hacî Ebû Elî Eskerî radigihînin, ku di navbera qadên qurbanîdanê û platformên gihandina rastiyê bi peyvên wê de pireke têkiliyan bû.
Hizbulaha Iraqê her di wê beyannameyê de eşkere jî kir ku, berpirsê ewlehiyê yê wê komê Hacî Ebû Mucahîd Esaf dê alaya Eskerî bilind bike. Ev yek jî wekî nîşana destnîşankirina Esaf li cihê navbirî bû.
Ebû Elî Eskerî yek ji kesatiyên girîng ên Hizbulaha Iraqê bû, ku tenê bi rêya hesabên xwe yên li ser torên civakî bi wî navî xuya dibû, nasnameya wî ya rastîn heta niha nehatiye eşkerekirin û gelek guman û şiroveyên cuda cuda li ser kesatiya wî hebûne.
Di wê beyannameyê de qet nehatiye behskirin ka gelo Eskerî di êrîşeke asmanî de an jî di bûyereke din de hatiye kuştin.