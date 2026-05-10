Mujteba Xameneyî ji bo berdewamiya operasyonên leşkerî rênimayên nû derdixe
Navenda Nûçeyan (K24) – Fermandeyê Baregeha Navendî ya "Xatemul Enbiya" ragihand, hêzên çekdar ên Îranê ji bo rûbirûbûna Amerîka û Îsraîlê rênimayên nû wergirtine û hişyarî da ku her "şaşitiyek" dê bi bersiveke "lezgîn û yekcarî" re rûbirû bibe.
Ajansa "Fars" a Îranî îro 10ê Gulanê belav kir, Fermandeyê Fermandariya Hevbeş a Hêzên Çekdar ên Îranê (Baregeha Xatemul Enbiya) Elî Ebdullahî bi Rêberê Bilind ê Komara Îslamî ya Îranê Mujteba Xameneyî re civiye.
Li gorî ajansê, di vê hevdîtinê de Ebdullahî "rênimayên ji bo berdewamkirina operasyonên leşkerî û rûbirûbûna tund a neyaran" wergirtine. Fermandeyê payebilind ê Îranî raporeke berfireh li ser asta amadebaşiya hêzên çekdar pêşkêşî Rêberê Bilind kiriye.
Ajansa Fars li ser zimanê Elî Ebdullahî ragehand, hêzên wan di asta herî bilind a amadebaşiyê de ne û got: "Hêzên me yên çekdar ji bo pûçkirina her cure tevgerên dijminên Amerîkî û (Îsraîlî) amade ne."
Ebdullahî di berdewamiya axaftina xwe de hişyariyeke tund da Washington û Tel Evîvê û weha got:
"Heke dijmin bikeve nav her cure xeletiyekê, bersiva Îranê dê pir bilez, tund û yekcarî be."
Çavdêrên siyasî diyar dikin ku ev geşedan nîşana wê yekê ne ku tevî hewildanên dîplomatîk, serkirdayetiya nû ya Îranê hîn jî bijardeya leşkerî û bersivdayîna tund wekî "pêşîneya sereke" dibîne. Ev yek wekî amadekariyek ji bo qonaxeke nû ya alozî û rûbirûbûnên li herêmê tê nirxandin.