Qeter: Me 13 mûşekên balîstîk û çend dronên Îranî êxistin
Navenda Nûçeyan (K24) - Wezareta Berevaniyê ya Qeterê ragihand ku, Qeter rûbirûyî êrîşeke bi mûşek û dronan bûye ku ji aliyê Komara Îslamî ya Îranê ve hatiye kirin, lê hêzên wê yên berevaniyê piraniya wan êrîşan bişkîne.
Wezareta Berevaniyê ya Qeterê îro (Duşem, 16ê Adara 2026ê) li ser êrîşa Îranê beyannameyek weşand û tê de eşkere kir ku, ew êrîş bi 14 mûşekên balîstîk û hejmareke dronan hatiye kirin.
Wezareta navbirî herwesa got ku, hêzên berevaniya asmanî ya Qeterê kariye hemî dronan û 13 mûşekên balîstîk li asman pûç bikin û rêyê lê bigirin.
Her di wê beyannameyê de hatiye gotin ku, tenê yek mûşek li devereke vala û bê avahî ketiye û tu zirarên canî û madî jê çê nebûne.
Ev jî di demekê de ye ku, Îsraîl û Amerîkayê li serê sibeha roja Şemiyê, 28ê Sibata 2026ê, bi hev re êrîşî Îranê kir û gelek bajarên wî welatî bombebaran kirin, û di encamê de Rêberê Bilind ê Komara Îslamî ya Îranê Elî Xamineyî û gelek serkirdeyên bilind ên Îranê hatin kuştin.
Di bersiva wê êrîşê de, Îranê jî êrîşî welatê Îsraîlê û cih û bingehên Amerîkayê li çend welatên deverê kir û heta niha jî êrîşên her du aliyan berdewam in û hejmara kuştî û birîndaran û zirarên madî ber bi zêdebûnê ve ye.
Herêma Kurdistanê jî, û bi taybetî jî bajarê Hewlêrê, di vê çarçoveyê de çend caran keftiye ber êrîşên bi mûşek û dronan, lê piraniya êrîşên asmanî yên Îranê ji aliyê sîstema berevaniya asmanî ve li Herêma Kurdistanê hatine şikandin.
Êrîşên Îranê bûne sedema gelek nerazîbûnên herêmî û navneteweyî û welat bang li Tehranê dikin ku, êrîşên xwe yên herêmî rawestîne ji ber ku jiyana sivîlan xistiye xeterê û jêrxaneya sivîl a welatên Kendavî dike armanc.