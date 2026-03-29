Hikûmeta Kurdistanê 8.7 mîlyar dînar ji bo bikarhênerên kehrebeyê vedigerîne
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezareta Karabayê ya Herêma Kurdistanê ragihand, di çarçoveya piştgiriya darayî ya ji bo bikarhênerên platforma dîjîtal "E-Psula" de, 8.7 mîlyar dînar ji bo hejmarên aboneyên karabayê hatiye vegerandin.
Wezareta Karabayê îro 29ê Adarê di daxuyaniyekê de aşkera kir, di çarçoveya plana kêmkirina %20 ya lêçûnên karabayê de, 8.73 mîlyar dînar ji bo aboneyên malan hatiye vegerandin. Ev pêngav beşek ji stratejiya hikûmetê ya ji bo handana sîstema dayîna fatûreyan a elektronîk û kêmkirina barê aborî li ser milê welatiyan e.
Zanyariyên derbarê piştgiriya %20
Li gorî wezaretê, piraniya sûdmendan di psûlaya (fatura) meha Sibatê de ji vê piştgiriyê sûd wergirtine. Daneyên sereke wiha ne:
- Koma giştî ya pereyê hatiye vegerandin: 8.73 mîlyar dînar.
- Hejmara malbatên sûdmend: 218,095 malbat.
- Rêjeya daxistinê ya navîn (ji bo her aboneyekê): 40 hezar dînar.
- Hejmara wan aboneyên ku deynê wan bi temamî bûye sifir: 15,507 abone.
Serkeftina "Projeya Ronahî"
Wezareta Karabayê bal kişand ser pêşkeftinên "Projeya Ronahî" û diyar kir, heta niha nêzîkî 4.5 mîlyon welatî, ku dike zêdetirî %70 ji niştecihên Herêma Kurdistanê, bûne xwedî karabaya 24 saetî.
Amar nîşan didin ku ji ber bihayên nû û cîgîrbûna karabaya niştimanî, lêçûna karabayê ji bo %80 ji welatiyan (bi taybetî çîna hejar) kêm bûye; bi taybetî dema ku bi lêçûnên berê yên jeneratora taybet re tê berawirdkirin.
Armanc: Karabaya 24 saetî ji bo hemû Kurdistanê
Serokwezîr Mesrûr Barzanî di Mijdara 2024an de "Projeya Ronahî" wek nexşerêyekê ji bo dabînkirina karabaya herdemî ragihandibû. Paşê di Gulana 2025an de, Encûmena Wezîran bi yekdengî proje pesend kir. Armanca sereke ew e ku heta dawiya sala 2026an, karabaya 24 saetî bigihîje hemû mal û navendên bazirganî yên Kurdistanê. Niha navenda hemû bajaran ji vê xizmetguzariyê sûd werdigirin.