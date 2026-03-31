Li 28 deverên Kurdistanê barîna baranê ji 1000 mîlîmetreyî derbas bûye
Navenda Nûçeyan (K24) – Rêveberiya Giştî ya Keşnasî û Erdhejnasî ya Herêma Kurdistanê ragihand, li nêzîkî 30 navçeyên Kurdistanê rêjeya baranê rekora 1000 mîlîmetreyî (mm) derbas kiriye.
Keşnasiya Herêma Kurdistanê îro 31ê Adarê ragihand, şepêla baranê ya dijwar bi dawî bûye. Li gorî daneyên ku ji 28 westgehên keşnasî hatine girtin, îsal li gelek deveran rêjeya baranê gihîştiye astên dîrokî.
Keşnasiyê diyar kir, îro asmanê Herêma Kurdistanê bi giştî dê bi ewre be û car caran bibe nîve-ewr. Şepêla baranê ya giştî bi dawî bûye, lê li navçeyên çiyayî egera baranê û car caran birûskê heye.
Cihên ku baranê sînorê 1000 mm derbas kiriye:
Parêzgeha Hewlêrê:
- Mêrgasor: 1884 mm
- Barzan: 1390 mm
- Nazenîn: 1265 mm
- Hîran: 1136 mm
Parêzgeha Silêmaniyê:
- Pêncwên: 1535 mm
- Çiwarta: 1542 mm
- Yaxsemer: 1440 mm
- Berzinc: 1493 mm
- Qeredax: 1400 mm
- Ranya: 1068 mm
- Bazyan: 1073 mm
- Qeladizê: 1195 mm
- Mawet: 1059 mm
- Çiwarqurne: 1066 mm
- Derbendîxan: 1023 mm
- Serkepkan: 1189 mm
Parêzgeha Dihokê:
- Dêrelûk: 1615 mm
- Bicîl: 1368 mm
- Çemankê: 1317 mm
- Zawîte: 1275 mm
- Şêladizê: 1582 mm
- Dînartê: 1545 mm
- Batîfa: 1058 mm
- Amêdî: 1138 mm
- Kanî Masî: 1214 mm
- Akrê: 1002 mm
- Mangêş: 1062 mm
- Sersing: 1198 mm
Ev amaran nîşan didin ku îsal ji bo çandinî û jêderên avê yên Kurdistanê saleke pir bi xêr û bêr e.