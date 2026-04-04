Serok Barzanî bi boneya Cejna Qiyame pîrozbahiyê li Kirîstiyanan dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî bi boneya hatina Cejna Qiyame ya Hezretê Mesîh, peyameke pîrozbahiyê weşand û tê de daxwaza kûrkirina çanda pêkvejiyanê kir.
Serok Mesûd Barzanî îro 4ê Nîsanê di peyama xwe de got: "Bi navê Xwedayê mezin û dilovan, bi helkefta hatina Cejna Qiyamê ya Hezretê Mesîh (silavên Xwedê lê bin), pîrozbahiyên xwe yên herî germ pêşkêşî xwişk û birayên Kirîstiyan li Kurdistan, Iraq û hemû cîhanê dikim."
Serok Barzanî di berdewamiya peyama xwe got: "Hêvîdar im ev bone bibe sedema kûrkirina çanda pêkvejiyan û biratiyê. Herwiha dixwazim ku xwişk û birayên Kirîstiyan û hemû pêkhateyên olî û neteweyî yên din li Iraq û navçeyê di nava aramî û aştiyê de bijîn."
Di dawiya peyamê de, Serok Barzanî xêr û xweşî ji bo hemû aliyan xwest û got: "Cejna we pîroz be û her di xêr û xweşiyê de bin."