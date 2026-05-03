Mesrûr Barzanî sersaxiyê ji malbata Şêrwan Heyderî re dixwaze
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di peyamekê de sersaxî ji malbat û kesûkarên Şêrwan Heyderî re xwest.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Yekşem, 03ê Gulana 2026ê) peyameke sersaxiyê ji bo koça dawiyê ya kesatî û Wezîrê Berê yê Dadê yê Herêma Kurdistanê Şêrwan Heyderî belav kir û tê de sersaxî ji malbat û kesûkarên wî re xwest.
Peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî:
Ji ber koça dawiyê ya kesatiyê naskirî yên Kurdistanê û Wezîrê berê yê Dadê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Şêrwan Heyderî, ez sersaxiyê ji malbat, kesûkar, dost û hevalên wî re dixwazim û ez hevparê xema wan im.
Seydayê Şêrwan Heyderî, wekî qanûnnas û kesatiyekî neteweperwer, di hemî post û erkên xwe yên cuda cuda de mînaka dilsozî û serheliyê bûye û xizmeteke mezin ji bo Herêma Kurdistanê kiriye.
Xudayê mezin canê wî bi bihuştê şa bike û sebir û hedarê bide malbata wî.
Mesrûr Barzanî
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê