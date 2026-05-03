Serok Barzanî sersaxiyê ji malbata Şêrwan Heyderî re dixwaze
Navenda Nûçeyan (K24) – Ji ber koça dawiyê ya qanûnnas, Wezîrê Dadê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê yê berê û Endamê Parlamentoya Kurdistanê Şêrwan Heyderî, Serok Barzanî peyameke sersaxiyê belav kir û tê de sersaxî ji malbat û kesûkarên wî re xwest û hevxemiya xwe ji wan re diyar kir.
Serok Mesûd Barzanî îro (Yekşem, 03ê Gulana 2026ê), ji ber koça dawiyê ya Wezîrê Dadê yê Herêma Kurdistanê yê berê û Endamê Parlamentoya Kurdistanê yê berê Şêrwan Heyderî, peyameke hevxemiyê belav kir.
Peyama Serok Barzanî
Bi Navê Xudê yê Mezin û Dilovan
Bi mixabiniyeke mezin ve nûçeya koça dawiyê ya qanûnnas û kesatiyê Kurdistanê û Wezîrê Dadê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê yê berê û Endamê Parlamentoya Kurdsitanê yê berê Şêrwan Heyderî gihîşt me.
Ez sersaxiyê ji malbat, kesûkar û hevalên Xudêjêrazî Şêrwan Heyderî re dixwazim û ez xwe hevparê xema wan dibînim.
Ez ji Xudayê mezin dixwazim ku canê Xudêjêrazî bi bihuştê şa bike û sebir û hedarê bide hemî aliyan.
Îna lîlah weîna îleyhî racîon
Mesûd Barzanî
3ê Gulana 2026ê