PSK: Jenosîda Dêrsimê berhema polîtîkayeke sîstematîk a tunekirinê ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Partiya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK) bi boneya salvegera komkujiya Dêrsimê daxuyaniyek belav kir û ragihand, ev karesat sûcekî li dijî mirovahiyê ye û divê berpirsên wê di dadgehên navdewletî de werin darizandin.
Partiya Sosyalîst a Kurdistanê (PSK) îro 4ê Gulanê bi daxuyaniyeke nivîskî 89emîn salvegera destpêkirina Jenosîda Dêrsimê bi bîr anî. PSKê di daxuyaniya xwe de bal kişand ser polîtîkayên dewletê yên wê demê û destnîşan kir ku ev komkujî "qonaxa herî bixwîn a zincîra komkujiyên li ser Kurdan e."
Daxuyaniya PSKê wiha ye:
Me Komkojiya Dêrsimê Ji Bîr Nekiriye
Emê ji bîr nekin û emê nehêlin ku were jibîr kirinê.
Ji ser komkujîya (Jenosîda) Dêrsimê 89 sal derbas bûn, ku di 4ê Gulana 1937an de, bi biryara kabîneya wezîran a wê demê dest pê kiribû.
Ev komkujî qonaxa herî bi xwînî û li dijî mîrovayîyê ya zincîra komkujiyên Kurdan e ku bi Komkujiya Koçgiriyê ya 1921an dest pê kiribû.
Ev komkujî li dijî Kurdên Elewî ji hêla pergala monolîtîk a li ser bingehek Tirk-Îslamî hatiye avakirin ve hate kirin, ku armanca wê ew bû ku her kesê ku li Tirkiyeyê dijî bike Tirk û Misilman.
Ev komkujî berhema Plana Îslahê ya Rojhilat a 24ê Îlona 1924an, Qanûna İskan a Zoremilî 1934an, Qanûna Wîlayeta Tunceliyê ya 1935an, Mufetîşiya Giştî ya Çaremîn a ku di 1936an de hatiye damezrandin û raporên ku ji bo herêmê hatine amade kirin e.
Komkujiya Dêrsimê, ku bi deh hezaran jin û mêr, kal û ciwan bi komî hatin qirkirinê, û bi deh hezaran Kurdên Elewî ji axa bav û kalên xwe hatin derxistin û bi darê zorê li Rojava hatin bicih kirin. Ev karesat sûcek li dijî mirovahiyê ye, û divê sûcdarên wê di dadgehên navneteweyî de werin darizandinê.
Rêya herî watedar a bîranîna qurbaniyên komkujiyê, xurtkirina têkoşîna rizgariya neteweyî ya ku armanca wê Kurdistanek azad û demokratîk e.
Di salvegera komkujiyê de, em careke din bang li hemî hêzên welatparêzên Kurd dikin ku destên xwe bidin hev da ku armancên şehîdên xwe pêk bînin û welatê xwe azad bikin.
Di 89 min a salvegera Komkujiya Dêrsimê de, em li ber yadê hemu qurbaniyên wê, bi taybetî a Sêy Riza, bi rêzdarî bejna xwe ditewînin.
Me Komkujiya Dêrsimê ji bîr nekiriye, emê ji bîr nekin û emê nehêlin ku were jibîrkirinê.