Nêçîrvan Barzanî: Serokwezîrê erkdarkirî soza çareserkirina kêşeya mûçeyan da
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand, di hevdîtina xwe ya ligel Serokwezîrê erkdarkirî yê Iraqê de, li ser mijara mûçeyan soza çareseriyê wergirtiye.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, îro Sêşemê (5ê Gulana 2026an) di çarçoveya serdana xwe ya ji bo Bexdayê de ji Kurdistan24ê re da zanîn, mijara sereke ya civînên wî, daxwazên darayî û mûçeyên fermanberên Herêma Kurdistanê bûn.
Nêçîrvan Barzanî aşkere kir ku Serokwezîrê erkdarkirî yê Iraqê Elî Zeydî soza çareseriyê daye û got: "Serokwezîr Elî Zeydî tekez kir ku divê mûçexurên Herêma Kurdistanê mîna hemû parêzgehên din ên Iraqê, wekî mafekî xwe yê bingehîn, di dema xwe ya diyarkirî de mûçeyên xwe werbigirin. Wî soz da ku her tiştê ji destê wî were ji bo çareserkirina vê kêşeyê, ew ê encam bide."
Serokê Herêma Kurdistanê herwiha behsa hevdîtina xwe ya ligel Serokê Parlamena Iraqê Mihemed Helbûsî kir û diyar kir ku wan li ser "vekirina rûpeleke nû" lihev kirine. Nêçîrvan Barzanî got, wî bi fermî Halbûsî vexwendiye Herêma Kurdistanê û destnîşan kir ku civînên li Bexdayê bi giştî di keşûhewayeke erênî de birêve diçin.
Derbarê hinek gotegot û îdiayên nerênî yên li ser pêvajoya siyasî û peywendiyan, Nêçîrvan Barzanî wiha axivî: "Ew gotinên ku li vir û li wir têne kirin, ti bingehê wan nîn e û ne rast in."
Tê çaverêkirin ku ev serdana Nêçîrvan Barzanî û peyamên erênî yên ji Bexdayê, bandoreke baş li ser çareserkirina pirsgirêkên rawestiyayî yên di navbera Hewlêr û Bexdayê de bike, nexasim di qonaxa avakirina kabîneya nû ya hikûmeta Iraqê de.