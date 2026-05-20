Çarçoveya Hevahengiyê: Em dê piştî cejnê kabîneya wezarî temam bikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Çarçoveya Hevahengiyê di civîneke neasayî de tekez kir ku rasterast piştî bidawîbûna bêhnvedana fermî ya Cejna Qurbanê, avêtina pêngavên destûrî bo temamkirina kabîneya wezarî ya Serokwezîr Elî Zeydî tê destpêkirin.
Hevpeymaniya Çarçoveya Hevahengiyê îro (Çarşem, 20ê Gulana 2026ê), bi amadebûna Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî, di civîneke neasayî û giring de li nivîsîngeha Hadî Amirî, bi merema nîqaşkirina guhertinên herî nû yên siyasî û mafên qonaxa bê, civiya.
Çarçoveya Hevahengiyê ragihand ku di civînê de biryar hatiye dan ku piştî bidawîbûna bêhnvedana cejnê, rêkarên destûrî û hevfêmkirinên neteweyî bo temamkirina wezaretên mayî yên di kabîneya hikûmeta nû de bidin destpêkirin.
Ji aliyekî din ve û li ser asta ewlehî û herêmî, Çarçoveya Hevahengiyê helwesta fermî ya Bexdayê tekez kir û ragihand ku ew bi tundî her êrîş û destdirêjiyeke ji nav xaka Iraqê ve bo ser welatên cîran û welatên Erebî red dikin. Hevdem tekez li ser giringiya rêzgirtina li serweriya axa welatan kir daku dever ji alozî û alîgiriyên zêdetir bê dûrxistin.
Di dawiya daxuyaniyê de, Çarçoveya Hevahengiyê daxwaz ji dezgehên ewlehiyê yên Iraqê kir ku di zûtirin dem de lêkolînên xwe temam bikin û hemî rêkarên pêdivî bi cih bînin, bi merema parastina ewlehî û serweriya axa Iraqê.