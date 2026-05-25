Serok Barzanî pîrozbahî li qehremanê Kurd Badîn Heso kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî pîrozbahî û destxweşî li werzişvan û qehremanê Kurd Badîn Heso kir, ku şûtika sêyê di Qehremaniya Navdewletî ya “WBC”ê de wergirt, ku li welatê Almanyayê hat lidarxistin.
Serok Mesûd Barzanî îro (Duşem, 25ê Gulana 2026ê) li ser hesabê xwe yê tora civakî ya "X"ê peyameke pîrozbahiyê ji bo serkeftina qehremanê Kurd Badîn Heso belav kir, ku navê Kurdistanê di asta cîhanî de bilind kiriye.
Serok Barzanî di peyama xwe de nivîsiye: "Ez pîrozbahiyê li qehremanê Kurd Badîn Heso dikim, ku karî li welatê Almanyayê di qehremaniya “INTERNATIONAL WBC”ê de serkeftinê tomar bike û şûtika sêyê bi dest bixe."
Serok Barzanî herwisa destxweşî li wî kir û daxwaza serkeftinên mezintir bo wî xwest û got: "Em dilxweş û serbilind in ku em ciwanên Kurd di qadên navdewletî yên werzişî de serkeftinên mezin bi dest dixin û navê Kurd û Kurdistanê bi cîhanê didin nasandin."
پیرۆزبایی لە پاڵەوانی کورد (بادین حەسۆ) دەکەم کە توانی لە وڵاتی ئەڵمانیا لە پاڵەوانێتی (INTERNATIONAL WBC)ـدا سەرکەوتن تۆمار بکات و سێیەمین پشتوێن بەدەست بهێنێت. دەستخۆشیی لێ دەکەم و هیوای سەرکەوتنی زیاتری بۆ دەخوازم. جێگەی خۆشحاڵی و شانازییە گەنجان و لاوانی کورد لە گۆڕەپانە…— Masoud Barzani (@masoud_barzani) May 25, 2026