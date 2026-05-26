Mesrûr Barzanî Cejna Qurbanê li Misilmanên Kurdistan û cîhanê pîroz kir
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 26ê Gulana 2026ê) bi helkeftina hatina Cejna Qurbanê ya Pîroz peyameke pîrozbahiyê pêşkêşî tevahiya Misilmanên Kurdistan, Iraq û cîhanê kir.
Mesrûr Barzanî di peyama xwe de ragihand: "Bi helkeftina hatina Cejna Qurbanê ya Pîroz, ez germtirîn pîrozbahiyên xwe pêşkêşî tevahiya misilmanên Herêma Kurdistanê, Iraq û cîhanê dikim, bi taybetî ez pîrozbahiyê li Pêşmergeyên qehreman, hêzên Asayîşa Navxwe, kesûkar û malbatên serbilind ên şehîdan û Enfalkrawan dikim. Ez hêvîdar im rojên cejnê di nav xweşî, aramî û şahiyê de derbaz bikin."
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê herwisa hêviyên xwe bo paşeroja deverê jî diyar kirin û got: "Ez hêvîdar im cejn bibe sedema aştî, tenahî, tebayî û seqamgîriyê li Kurdistanê, deverê û tevahiya cîhanê. Cejna we pîroz be û herdem di nav bexteweriyê de bin."
پیرۆزبایی جەژنی قوربان لە گشت موسڵمانانی هەرێمی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم، بە تایبەتی لە پێشمەرگە قارەمانەکان و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و کەسوکار و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوان.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 26, 2026
