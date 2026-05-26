Nêçîrvan Barzanî û Mezlûm Ebdî civiyan: Tekezî li ser yekrêziya Kurdî li Sûriyê hate kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 26.05.2026an, pêşwazî li Fermandarê Giştî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mezlûm Ebdî kir.
Li gorî malpera Serokatiya Herêma Kurdistanê, di civînê de, rewşa Sûriyê û Kurd û pêkhateyên din li wî welatî hate nîqaşkirin. Herwiha guftûgo derbarê geşedanên herêmê, girîngiya parastina aramiyê û rûbirûbûna metirsiyên terorê de, hate kirin.
Ji aliyê xwe ve, Mezlûm Ebdî spasî û rûmeta xwe ji bo piştgiriya berdewam a Nêçîrvan Barzanî û serkirdayetiya Herêma Kurdistanê ji bo mafên Kurd û pêkhateyên li Sûriyê nîşan da.
Her di civînê de, tekezî li ser pêwîstiya diyalog û lihevkirina aliyên kurdî li Sûriyê ji bo çareserkirina pirsgirêkan bi Şamê re hate kirin.
Çend pirsên din ên cihê girîngiya hevbeş, mijarên din ên civînê bûn.