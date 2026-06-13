Serokwezîr Mesrûr Barzanî sersaxiyê li Serokê Bereya Tirkmenî ya Iraqê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîr Mesrûr Barzanî, di peyameke serxweşiyê de hevxemiya xwe ji bo koça dawî ya bavê Mihemed Seman Kenan, Serokê Bereya Tirkmenî ya Iraqê nîşan da.
Deqa peyama sersaxiyê ya Serokwezîrê Herêma Kurdistanê:
"Birêz Mihemed Seman Kenan, Serokê Bereya Tirkmenî ya Iraqê;
Ji ber koça dawî ya bavê we yê birêz, ez sersaxiyê li we û malbata we ya birêz dikim. Ji Xwedayê mezin daxwaz dikim ku giyanê wî bi bihuştê şad bike û aramî û dilniyayê bide malbata we."