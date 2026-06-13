Serokwezîrê Pakistanê: Rêkeftina Amerîka û Îranê di nava 24 saetan de tê îmzekirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf ragihand, ew gihîştine qonaxa dawî ya rêkeftina aştiyê ya di navbera Amerîka û Îranê de. Herwiha diyar kir, rêkeftin dê di nava 24 saetan de bi awayekî elektronîk bê îmzekirin.
Serokwezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf îro 13ê Hezîrana 2026an li ser hesabê xwe yê tora civakî "X" peyamek belav kir û diyar kir ku Amerîka û Îran nêzîkî îmzekirina rêkeftina aştiyê bûne.
Serokwezîrê Pakistanê di peyama xwe de aşkere kir, tê pêşbînîkirin di nava 24 saetên bê de hemû karên amadekariyê bidawî bibin û rêkeftin bi awayekî elektronîk bê îmzekirin. Herwiha Şerîf destnîşan kir ku piştî vê pêngavê, hefteya bê dê gotûbêjên li ser asta teknîkî di navbera her du welatan de dest pê bikin.
Şehbaz Şerîf di beşeke din a peyama xwe de spasiya Amerîka û Komara Îslamî ya Îranê kir ku di dema danûstandinan de bi biryardarî û pabendbûneke berdewam tevgeriyan.
Serokwezîrê Pakistanê geşbîniya xwe anî ziman ku ev rêkeftina dîrokî dê ne tenê dawî li girjiyan bîne, lê di heman demê de dê bibe bingeheke bihêz û qayîm ji bo dabînkirina aştiyeke mayînde û aramiyê li tevahiya navçeyê.