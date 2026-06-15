Serok Barzanî Serê Sala Koçî li Misilmanên Kurdistan û cîhanê pîroz kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî bi helkefta hatina erê Sala Nû ya Koçî (1448), pîrozbahiyeke germ li seranserê Mislimanên Kurdistan, Îraq û cîhanê kir û hêviya xêr û tenahiyê ji bo deverê xwest.
Serok Mesûd Barzanî îro (Duşem, 15ê Hezîrana 2026ê) peyameke pîrozbahiyê belav kir. Li gorî daxuyaniya Baregaya Barzanî, di wê peyamê de hatiye: "Bi helkefta hatina Serê Sala Koçî, ez germtirîn pîrozbahiyên xwe arasteyî tevahiya mislimanên Kurdistan, Îraq û cîhanê dikim."
Serok Barzanî di berdewamiya peyama xwe de ragihand: "Ez ji Xudayê Mezin dixwazim ku sala nû ya Koçî bibe sala binecihbûna aştî, tenahî û rehetiyê be, ji bo devera me û hemî cîhanê. Her di xêr û xweşiyan de bimînin."
Peyama Serok Barzanî
Bi Navê Xudê yê Mezin û Dilovan
Bi helkefta hatina Serê Sala Koçî, ez germtirîn pîrozbahiyên xwe arasteyî tevahiya mislimanên Kurdistan, Îraq û cîhanê dikim.
Ez ji Xudayê Mezin dixwazim ku sala nû ya Koçî bibe sala binecihbûna aştî, tenahî û rehetiyê be, ji bo devera me û hemî cîhanê.
Her di xêr û xweşiyan de bimînin.
Mesûd Barzanî
29ê Zulhîceya 1447ê Koçî
15ê Hezîrana 2026ê Zayînî