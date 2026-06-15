Mesrûr Barzanî sersala nû ya Koçî li hemû misilmanan pîroz dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi helkefta sersala nû ya Koçî, pîrozbahiyeke germ li misilmanên Kurdistan, Iraq û cîhanê dike.
Teksta peyama Serokê Hikûmetê:
Bi helkefta hatina sersala nû ya Koçî 1448, ez pîrozbahiyên xwe yên herî germ li misilmanên Kurdistan, Iraq û tevahiya cîhanê dikim.
Em ji Xwedayê mezin û dilovan daxwaz dikin ku sersala nû ya Koçî, bibe sala aştî, aramî û xweşguzariyê.
Sersala nû ya Koçî li hemû misilmanan pîroz be.
Mesrûr Barzanî
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê