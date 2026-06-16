Mesrûr Barzanî: Dabînkirina parastina asmanî gaveke baş e
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 16ê Hezîranê di daxuyaniyeke rojnamevanî de ragihand: "Em hêvî dikin ku çavkaniya wan metirsiyên ku gefê li Herêma Kurdistanê dixwin nemîne." Her wiha destnîşan kir, dabînkirina sîstema parastinê li dijî van gefan, gaveke girîng e.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî bal kişand ser wê yekê ku berî çend rojan şandeke leşkerî ya hikûmeta federal li Hewlêrê bû û got: "Ew li gel Wezareta Pêşmerge û Wezareta Navxwe lêkolînê li ser wê yekê dikin ku dê çawa van alîkariyan pêşkêşî Herêma Kurdistanê û wan kompanyayan bikin ku pêdiviya wan bi piştgirî û parastinê heye."
Mesrûr Barzanî her wiha behsa serdana şanda Amerîkayê kir û diyar kir ku gotûbêjên li gel hikûmeta federal û Herêma Kurdistanê, bi mebesta baştirkirina peywendiyên di navbera Amerîka, Iraq û Herêma Kurdistanê de bûne. Mesrûr Barzanî Barzanî got: "Armanc ew e ku em di warê aborî û ewlehiyê de hevnêrîn bin, rûbirûyê astengiyan bibin û Amerîka zêdetir alîkariya me bike, da ku em aboriya Iraqê baştir bikin û kompanyayên Amerîkî û biyanî zêdetir berê xwe bidin Iraqê."
Tê nûkirin..