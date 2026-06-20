Serokwezîr Mesrûr Barzanî sersaxî li malbata Lîwa Tehsîn Kemekî kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî sersaxî li malbata Lîwa Tehsîn Kemekî kir
Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 20ê Hezîranê, ji ber koça dawî ya Pêşmergeyê dêrîn, Lîwa Tehsîn Kemekî, peyameke sersaxiyê arasteyî malbata wî kir.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî di peyama xwe de ragihand: "Ji bo koça dawî ya Pêşmergeyê dêrîn, Lîwa Tehsîn Kemekî, ez sersaxiyê li malbata wî ya têkoşer dikim û hevparê xema wan im."
Her wiha Mesrûr Barzanî hêvî xwest ku Xwedayê Mezin giyanê wî bi bihuştê şad bike û sebir û aramiyê bide binemal, kesûkar û dostên wî.