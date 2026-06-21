Serok Barzanî sersaxî ji malbata Lîwa Tehsîn Kemekî re xwest
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî di peyamekê de sersaxî ji malbat, dost û hevalên Pêşmergeyê dêrîn Lîwa Tehsîn Kemekî re xwest û xwe wekî hevparê xema wan zanî.
Serok Mesûd Barzanî îro (Yekşem, 21ê Hezîrana 2026ê) peyamek parve kir û tê de amaje da xebat û qehremaniya wî û daxwaz ji Xudayê mezin kir ku canê Xudêjêrazî bi bihişta berîn şa bike û sebir û hedarê bide hemî aliyan.
Peyama Serok Barzanî:
Bi Navê Xudayê Mezin û Dilovan
Bi xem û kovaneka zor me xebera wexera dawiyê ya Pêşmerge û xebatkarê dêrîn Lîwa Tehsîn Kemekî bihîst.
Bi vê helkeftinê, ez sersaxiyê ji malbata Xudêjêrazî Lîwa Tehsîn Kemekî û hemî dost û hevalên wî re dixwazim û ez hevpişkê xema wan im.
Xudayê mezin canê wî bi bihişta berîn şa bike û sebir û hedarê bi hemî aliyan bide.
Îna lîlah weîna îleyhî racîon
Mesûd Barzanî
21ê Hezîrana 2026ê