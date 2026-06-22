Serok Barzanî û Balyozê Rûsyayê pêşhatên navçeyê gotûbêj kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Baregaha Barzanî ragihand, Serok Mesûd Barzanî îro 22ê Hezîrana 2026an, pêşwazî li Balyozê Rûsyayê li Iraqê Elbrus Kutrashev kir.
Di hevdîtinê de, ku Konsulê Giştî yê Rûsyayê li Hewlêrê Maksim Rubin jî amade bû, rewşa siyasî û pêşhatên herî dawî yên herêmê hatin gotûbêjkirin.
Balyozê Rûsyayê li Iraqê helwest û xwegirtina serkirdayetiya siyasî ya Herêma Kurdistanê derbarê şer û rageşiyên vê dawiyê yên navçeyê bilind nirxand.
Her di wê hevdîtinê de, rewşa Sûriyeyê, peywendiyên navbera Hikûmeta Herêmê û hikûmeta nû ya federal a Iraqê û proseya siyasî ya Herêma Kurdistanê hatin nirxandin. Herwiha tekezî li ser pêşxistina peywendiyên navbera Herêma Kurdistanê û Rûsyayê hat kirin.