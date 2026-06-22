Parêzgeha Dihokê bi sirûşt û hevgîngehên bala geştiyaran dikişîne
Navenda Nûçeyan (K24) – Parêzgeha Dihokê ku bi "Dihoka Rengîn" tê naskirin, bi sedan şûnwarên siruştî û geştiyarî ve bûye navenda bala geştiyarên navxweyî û biyanî. Hikûmeta Herêma Kurdistanê di çarçoveya plana xwe ya nû de giringiyeke mezin dide binesaziya geştiyarî ya vê parêzgehê da ku Dihok bibe "Paytexta Geştiyariyê" ya Herêmê.
Dihok xwedî bi sedan cihên geştiyarî ye, lê di salên dawî de Bendava Dihokê û Çiyayê Zawayê wekî du mebestên herî sereke yên geştiyaran derdikevin pêş.
Bendava Dihokê
Bendava Dihokê ku tenê 2 kîlometreyan ji navenda bajêr dûr e, yek ji sîmayên herî diyar ên bajêr e. Bilindahiya bendavê 60 metre û dirêjiya wê zêdetirî kîlometreyekê ye. Ev bendav xwedî şiyana komkirina 52 mîlyon metro çargoşe av e. Têkelbûna ava şîn û çiyayên derdorê dîmeneke "efsanewî" daye herêmê.
Li qeraxên bendavê gelek xwaringeh, kafeterya û cihên bêhnvedanê hene ku salane bi hezaran geştiyar ji naverast û başûrê Iraqê û herwiha niştecîhên herêmê berê xwe didinê.
Geliyê Zawîteyê
Yek ji wan şûnên ku herî zêde nav û deng daye, Geliyê Zawîteyê ye. Ev gelî nêzîkî 20 kîlometreyan ji navenda Dihokê dûr e û di navbera du çiyayên bilind de ketiye. Zawîte bi darên xwe yên çamê û keşûhewaya xwe ya hênik di demsala havînê de dibe penageha sereke ya geştiyaran. Di hundirê gelî de bi dehan xwaringeh (bi taybetî ji bo masiyên li ser êgir) û kafeterya hene.
Herwiha Zawîte wekî rêyeke sereke tê dîtin ku geştiyaran digihîne deverên din ên wekî Serseng, Amêdî, Dêrelûk û Şêladizê.
Çiyayê Zawa
Mebesteke din a giring, Çiyayê Zawayê ye ku bilindahiya wê di navbera 900 û 1000 metreyan de ye. Çiyayê Zawayê dîmeneke panoramîk a bêhempa pêşkêşî bîneran dike ku mirov dikare ji wir ve hemû bajarê Dihokê û deşta Sêmêlê bibîne. Li ser lûtkeya çiyê bi dehan cihên lîstikê yên zarokan, kafeterya û qadên rûniştinê yên malbatî hatine amadekirin.
Teleferîka Dihokê
Yek ji giringtirîn projeyên ku li ser Çiyayê Zawayê hatiye cîbicîkirin, "Teleferîka Dihokê" ye. Ev proje ne tenê xizmeta geştiyariyê dike, lê wekî sembola modernbûna geştiyariya Dihokê jî tê dîtin. Rojane bi sedan kes bi rêya teleferîkê hildikişin ser lûtkeya çiyê û ji keşûhewaya hênik û dîmena bedew sûd werdigirin.
Pisporên geştiyariyê diyar dikin ku heger giringiyeke zêdetir bi van deveran bê dayîn û veberhênanên nû lê bên kirin, Dihok dikare di demeke nêz de bibe navendeke geştiyarî ya li ser asta Rojhilata Navîn.