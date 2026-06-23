Mesrûr Barzanî: Enkawa herdem sembola pêkvejiyanê bûye
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ragihand ku Enkawa herdem sembola pêkvejiyanê bûye, herwesa tekezî li ser berdewamiya bizavên Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo avakirina civakeka saxlemtir ji bo welatî û geştiyaran kir.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 23ê Hezîrana 2026ê) li ser hesabê xwe yê tora civakî ya “X” peyamek li ser vekirina Parka Baxçeyên Helawîstî yên Babilê li Hewlêrê belav kir.
Mesrûr Barzanî nivîsiye: "Me îro Parka Baxçeyên Helawîstî yên Babilê li qezaya Enkawayê vekir, ku li ser rûberê 60.000 metreyên çargoşeyî û bi destê karî yê navxweyî hatiye çêkirin." Herwesa got: "Enkawa herdem sembola pêkvejiyanê bûye û em hêvîdar in ev park jî bibe cihek bo kombûn û rehetiya her kesî."
Her di peyama Serokwezîrê Herêma Kurdistanê de hatiye: "Ez pir dilxweş im gava dibînim ku roj bi roj welatê me bi pêş dikeve û cihên baştir tên çêkirin." Tekez jî kiriye: "Tiştê ku ji destê me bê, em dê bi hev re li gel we bizavê bikin daku civakeka saxlemtir bo xwe û geştiyaran çê bikin."
Ev peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî piştî vekirina Parka "Gansa de Babel"ê (Baxçeyên Helawîstî yên Babilê) hat, ku tê de girîngiyeka taybet bi qezaya Enkawayê wekî navendeka çandî û dînî ya pêkvejiyanê li paytextê hat dan.
Amajekirina wî bi "destê karî yê navxweyî" jî nîşana piştgirîkirina Kabîneya Nehê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye, ji bo şiyanên navxweyî û piştbestina bi kompaniyên Kurdistanî di bicihanîna pirojeyên mezin ên avadankirinê de.
ئەمڕۆ پارکی باخچە هەڵواسراوەکانی بابلمان لە قەزای عەنکاوە کردەوە، کە لەسەر ڕووبەری 60,000 مەتر دووجا بە دەستی کاری خۆماڵی دروست کراوە.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 23, 2026
عەنکاوە هەردەم سیمبولی پێکەوەژیان بووە و هیوادارین ئەم پارکەش ببێتە شوێنێک بۆ کۆبوونەوە و ئاسوودەیی هەمووان.
زۆر خۆشحاڵم كە دەبینم ڕۆژ بە ڕۆژ…