Li Diyarbekirê nêzîkî 2 milyon nebatên esrarê hatin desteserkirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Di operasyoneka berfireh de, ku ji aliyê tîmên Cendermeyan ve li çend navçeyên parêzgeha Diyarbekirê hat kirin, milyonek û 755 hezar û 212 nebatên esrar û skunkê hatin desteserkirin û 31 gumanbarên bazirganiya Narkotîkê hatin girtin.
Wezareta Navxwe ya Tirkiyeyê îro (Çarşem, 24ê Hezîrana 2026ê) amarên operasyoneka mezin a li dijî madeyên hişber li bakurê Kurdistanê eşkere kirin. Li gorî wê daxuyaniyê, ev operasyon di çarçoveya "Plana Çalakiyê ya Têkoşîna li dijî Çandiniya Esrarê ya Neqanûnî" de û bi piştgiriya Sîstemên Hestkirina Dûr hatibû pênasîn.
770 erkdar û 81 tîm pişkdar bûn
Operasyon bi hevrêziya Dozgerên Giştî yên Diyarbekir, Lice, Hanî, Hazro û Qulpê û Daîreyên Têkoşîna li dijî Teror û Sûcên Narkotîkê yên Fermandariya Giştî ya Cendermeyan hat birêvebirin. Di vê xebatê de, tîmên ji Rêveberiya Şaxa Narkotîkê ya Fermandariya Cendermeyan a Parêzgeha Diyarbekirê li navçeyên Lice, Henê, Hazro, Karaz û Pasurê (Qulp) dest bi livînê kir, ku 81 Tîmên Operasyonê û 770 erkdaran pişkdarî tê de kir.
Rêgirtin li hilberandina 40 tonên esrarê
Di encama lêgerîn û operasyonên deryayî û bejayî yên li wan navçeyan de, ev destkeftiyên jêrîn hatin bidestxistin:
Nebatên qedexekirî: 1.755.212 nebatên esrar û skunkê (ku dihat texmînkirin 40 tonên esrara toz jê bên berhemandin).
Madeyên amadekirî: 54 kîloyên esrara amadekirî hatin desteserkirin.
Girtî: 31 gumanbar, ku wekî bazirganên Narkotîkê hatine pênasîn, hatin girtin.
Wezareta Navxwe ya Tirkiyeyê di daxuyaniya xwe de tekez jî kir: "Bi operasyonên bibandor ên hêzên ewlehiyê yên me û piştgiriya civaka me, em bi biryardarî têkoşîna xwe li dijî hilberînerên jehrê yên ku paşeroja ciwanên me dikin armanc didomînin."