Bexda û Şamê li ser "Dosyaya Avê" protokolek îmze kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê û Wezareta Enerjiyê ya Sûriyê, ji bo birêvebirina çavkaniyên avê yên hevpar û pevguhartina zanyariyên teknîkî, protokoleke hevbeş îmze kir.
Di merasîmeke li baregeha li Wezareta Çavkaniyên Avê ya li Bexdayê de, herdu welatan îro 25ê Hezîrana 2026an li ser planeke teknîkî ya hûr li hev kir. Ev lihevkirin bi armanca xurtkirina hevahengiya di navbera herdu welatan de û parastina mafên wan ên avê hat encamdan.
Li gorî daxuyaniya wezaretê, xala sereke ya vê protokola teknîkî, pevguhartina zanyariyên hûr derbarê herikîna ava Çemê Firatê de ye. Herdu aliyan li ser giringiya berdewambûna diyaloga hunerî ya rasterast û xurtkirina pêwendiyên di navbera pisporên herdu welatan de li hev kirin, da ku mekanîzmayên şopandina rewşa avê baştir bikin.
Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê destnîşan kir, ev gav beşek e ji hewildanên hikûmeta Iraqê ya ji bo parastina mafên avê yên welêt û misogerkirina parvekirineke dadperwerane ya çavkaniyên avê yên hevpar ligel welatên cîran.
Îmzekirina vê protokolê hevdem e ligel serdana şandeyeke bilind a teknîkî ya Sûriyê bo Bexdayê. Armanca sereke ya vê serdanê gotûbêjkirina li ser birê ava ku di Çemê Firatê re tê berdan û gihîştina bi têgihiştineke hevbeş e ku berjewendiyên herdu welatên cîran biparêze.