Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê operasyonên dijî madeyên hişbir hatin destpêkirin
Diyarbekir (K24) - Di operasyonên hevdem ên ku ji aliyê Fermandariya Giştî ya Cendermeyê ve li 24 parêzgehan hatine kirin de, dest bi ser 708 kîloyên madeyên hişbir û nêzîkî 3 milyon hebên hişbir de hat girtin.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Navxwe ya Tirkiyeyê, hêzên ewlehiyê li 69 bajaran ku gelek parêzgehên Bakurê Kurdistanê jî di nav de ne, tora bazirganên narkotîkê tespît kir. Hat ragihandin ku wan bazirganên kolanan bi rêya medyaya civakî û bernameyên peyamberiyê bi awayekî rêxistî bazirganiya madeyên hişbir dikir.
Di operasyonên ku bi piştrastiya agahiyên îstixbaratî bi tevlîbûna 1.505 tîm û bi giştî 3 hezar endamên hêzên ewlehiyê bi awayekî hevdem hatine pêkanîn de, 1.005 gumanbar hatin desteserkirin.
423 gumanbar hatin girtin
Wezareta navborî eşkere jî kir ku piştî temamkirina rêkarên qanûnî û veguhastina gumanbaran bo dadweriyê, ji wan 423 kes ji aliyê dadgehê ve hatin girtin û biryar li ser şandina wan bo girtîgehê hat dan. Herwisa 138 kesên din bi şertê kontrola dadweriyê hatin berdan û lêpirsîna hûr li ser gumanbarên mayî hîn jî berdewam dike.
Di encama lêgerînên mal û bingehên van toran de, ev amarên li jêr hatin desteserkirin:
- 708 kîlogramên madeyên hişbir (ên ji celebên cuda cuda).
- 2 milyon û 971 hezar û 219 hebên hişbir.
Hêzên ewlehiyê tekez dikin ku şerê li dijî torên qaçaxçîtiya navxweyî û navdewletî ya madeyên hişbir bi armanca parastina xort û ciwanan dê bi biryardarî berdewam bike.