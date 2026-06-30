Zîrek Kemal: Divê parlamen bê çalakkirin û kabîneya nû bê avakirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Şêwirmendê Serokê Herêma Kurdistanê Zîrek Kemal çalakkirina parlamenê û avakirina kabîneya nû ya hikûmetê wekî pêdivîtiyeke girîng dibîne û daxwazê ji aliyên siyasî dike ku ji nêzîk ve ligel hev dest bi danûstandinan bikin.
Şêwirmendê Serokê Herêma Kurdistanê Zîrek Kemal îro (Sêşem, 30ê Hezîrana 2026ê) ji Kurdistan24ê re ragihand: “Ev rewşa ku niha em tê de dijîn bitirs e û li ser serê hemî aliyan metirsîdar e.”
Zîrek Kemal tekez jî kir: “Ji bo derbazkirina Herêma Kurdistanê, destkeftiyên serhildanê û ezmûna Herêma Kurdistanê ji van metirsiyan, di vê qonaxa metirsîdar de divê em vegerin ser hîkmeta pêkve-karkirinê û diyaloga hevpar.”
Navborî rexne li partî û aliyên siyasî girt, ku çima ji nêzîk ve danûstandinan nakin û bi rêya medyayê peyaman ji hev re dişînin. Wî herwisa got: "Ewqasî ku partî û aliyên siyasî di medyayê de ligel hev diaxivin, ji nêzîk ve nakin, lewma divê danûstandinên li ser medyayê bi dawî bibin û alî li ser bingehên hevpar û nîştimanî pêkve diyalogê bikin."
Di derheqa çalakkirina parlamenê û pêkanîna kabîneya nû ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê de jî, Zîrek Kemal ragihand: "Divê parlamen bê çalakkirin û hikûmet bê avakirin, daku bikare zêdetir xizmetê pêşkêşî welatiyan bike û bibe rengvedana hilbijartinan."