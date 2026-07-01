Serok Barzanî û Îbrahîm Kalin pêşxistina peywendiyan tekez kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Barzanî û Serokê Serokê Dezgeha Hewalgirî ya Niştîmanî (MÎT) ya Tirkiyeyê tekezî li ser pêşxistina peywendiyan û hevahengiya di navbera Herêma Kurdistanê, Iraq û Tirkiyeyê de di warên cuda cuda de kir.
Serok Mesûd Barzanî îro (Çarşem, 1ê Tîrmeha 2026ê) li Pîrmamê pêşwaziya Serokê Dezgeha Hewalgirî ya Niştîmanî (MÎT) ya Tirkiyeyê Îbrahîm Kalin û şanda pê re kir.
Li gorî daxuyaniya Baregeha Barzanî, di wê hevdîtinê de her du aliyan li ser pêşhat û guhertinên li deverê û astengiyên li pêşberî tenahî û ewlehiya deverê dîtin û nerînên xwe li hev guhertin.
Her di wê rûniştinê de, tekezî li ser pêşxistina peywendiyan û hevahengiya sêalî di navbera Herêma Kurdistanê, Iraq û Tirkiyeyê de di warên cuda cuda de hat kirin.