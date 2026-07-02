Medyaya Rojavayî: Girtina berpirsên pilebilind ji bo Elî Zeydî taqîkirin e
Navenda Nûçeyan (K24) – Medyaya Rojavayî û çavdêrên siyasî operasyona ku ji aliyê Hikûmeta Iraqê ve li dijî gendeliyê hatiye destpêkirin, wekî "ezmûneke zû" û "şanoyeke siyasî" dinirxînin.
Operasyona berfireh a girtina berpirsên Iraqî, di demekê de ye ku Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî amadekariya serdana Washingtonê û hevdîtina ligel Donald Trump dike. Ev hevdemî gumanan çêdike ku gelo ev operasyon bi rastî li dijî gendeliyê ye, yan tenê "nîşandana hêzê" beriya serdana Amerîkayê ye.
Pisporê Rojhilata Navîn Telha Ebdirazaq balê dikişîne ku kesên hatine girtin tenê "masiyên biçûk" in. Ebdirazaq dibêje: "Nehengên mezin ên ku 24 sal in Iraqê talan dikin hîn nehatine girtin. Bikaranîna hêzên dijeterorê û tankan ji bo girtina kesên bêçek, şanoyeke leşkerî ye, da ku Zeydî xwe bi hêz nîşan bide."
Malperên "Media Line" ya Amerîkî û "Amwaj" a Brîtanî diyar dikin ku Zeydî vê operasyonê wekî kartekê ji bo bidestxistina piştgiriya darî û mîsyona navdewletî bikar tîne. Tê gotin ku heta niha zêdetir siyasetmedarên Sunne yên pile sê û kesên nêzîkî serokwezîrê berê Mihemmed Şiya Sûdanî hatine armancgirtin.
Çavdêr destnîşan dikin ku aliyên Şîe yên di "Çarçoveya Hevahengiyê" de çavdêriya pêvajoyê dikin, da ku berjewendiyên wan û peywendiyên ligel Îranê nebin armanc. Tê pêşbînîkirin ku eger piştî serdana Amerîkayê ev operasyon lawaz bibe, eger heye ku bersûc bi lihevkirinên siyasî werin azadkirin.