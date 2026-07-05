Wezîrekî Iraqî: Du tohmetbarên ‘gendeliyê’ bi nîv milyar dolarî reviyan
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Gihandinê yê Iraqê ragihand, du tohmetbarên sereke yên dosyeyên gendeliyê ku nîv milyar dolar ji malê giştî diziye, reviyane welatê Fransayê.
Wezîrê Gihandinê Mistefa Sened, îro 5ê Tîrmehê di daxuyaniyekê de aşkere kir, berpirsê lijneya aborî û birayê xwe ji Iraqê reviyane. Li gorî Sened, van her du kesan nîv milyar dolar (500 milyon dolar) bi xwe re birine Fransayê.
Li aliyê din, çavkaniyên agahdar ji medyaya erebî re nasnameya van her du birayan eşkere kirin. Navê wan "Hesen û Mehmûd" e û bi dosyeya gendeliyê ya ku wekî "Dosyeya Parzûngehan" tê naskirin, tên tawanbarkirin. Hat ragihandin ku Dadgeha Iraqê bi fermî daxwaza girtina navdewletî (Înterpol) ji bo wan derxistiye.
Tê gotin ku Hesen berpirsê rasterast ê birêvebirina peymanên parzûngehan bûye û bi rêya tora darayî ya aloz, bi milyonan dolar derxistine derveyî welat. Dema ku hevkarê wan "Ednan Cumeylî" hatibû girtin, ev her du bira li derveyî Iraqê bûn.
Serokwezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî tekez kir, ew di şopandina dosyaya van tohmetbaran de bi biryar in. Zeydî diyar kir, ew ê bi rêya kanalên navdewletî hewl bidin ku hem tohmetbaran û hem jî pereyên hatine dizîn vegerînin Iraqê.
Hefteya borî li Herêma Kesk a Bexdayê operasyoneke berfireh hatibû lidarxistin. Di wê operasyonê de zêdetirî 70 berpirs, serokên partiyan û parlementerên berê bi tohmeta gendeliyê hatibûn girtin. Di encamê de dest li ser bi sedan milyar dînar û bi dehan milyon dolar hat danîn. Serokwezîr Zeydî ragihand, operasyonên ji bo paqijkirina gendelkarên di nav dewletê de dê berdewam bikin.