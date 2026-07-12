Senatorê navdar ê Amerîkayê Lindsey Graham koça dawiyê kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Senatorê navdar ê Partiya Komarî ya Amerîkayê li Encûmena Pîran a Amerîkayê Lindsey Graham ji ber nexweşiyeke ji nişkê ve koça dawiyê kir. Nivîsîngeha Graham ragihand ku wî di jiyê 71 saliyê de jiyana xwe ji dest daye.
Nivîsîngeha Senatorê Partiya Komarî li Wîlayeta Karolînaya Başûr Lindsey Graham îro (Yekşem, 12ê Tîrmeha 2026ê) di daxuyaniyekê de amaje bi wê yekê kiriye ku duhî (Şemî, 11ê Tîrmeha 2026ê) danê êvarê senator Graham ji ber nexweşiyeke kurt û ji nişkê ve, di jiyê 71 saliyê de koça dawiyê kiriye.
Jiyan û perwerdehiya Lindsey Graham
Lindsey Olin Graham di 10ê Tîrmeha 1955ê de li bajarê Centralê yê Wîlayeta Karolînaya Başûr bûye:
- Zarokatî û Berpirsiyarî: Malbata wî dukaneke piçûk a bazirganiyê hebû. Graham di jiyê ciwantiyê de dê û bavên xwe her du ji dest dan, ev yek jî bû sedem ku ji jiyê biçûkiyê ve berpirsiyariya xûşka xwe ya piçûk werbigire.
- Xwendin: Wî bawernameya bekaloryosê di warê derûnnasiyê de û paşê bawernameya qanûnê li Zanîngeha Karolînaya Başûr bi dest xistiye.
- Jiyana Taybet: Lindsey Graham qet nezewiciye û zarokên wî nînin.
Jiyana serbazî
Piştî qedandina xwendina qanûnê, Graham di navbera salên 1982-1988 de tevlî Hêza Asmanî ya Amerîkayê bû:
- Wekî parêzerê serbazî (JAG) kar kiriye û demeke dirêj li Almanyayê xizmet kiriye.
- Piştî bidawîhatina xizmeta çalak, tevlî Hêza Yedek a Hêza Asmanî bû û di sala 2015ê de bi pileya "Kolonel" xanenişîn bû.
Rêya siyasî û taybetmendî
- Destpêka Siyasî: Di destpêka salên 1990an de wekî endamê Encûmena Nûnerên Wîlayeta Karolînaya Başûr hat hilbijartin. Paşê di navbera salên 1995-2003 de bû endamê Encûmena Nûnerên Amerîkayê. Di wê demê de tevlîbûneke bibandor di dosyeya lêpirsîna serokê wê demê yê Amerîkayê Bill Clinton de kir.
- Encûmena Pîran (Senat): Di sala 2002ê de bo cara yekê wekî senator hat hilbijartin û ji wê demê ve kursiya xwe parast.
- Siyaseta Derve: Graham bi piştgirîkirina bikaranîna hêza serbazî bo parastina berjewendiyên Amerîkayê li derve dihat nasîn. Wî her tim daxwaza hebûna serbazî ya bihêz a Amerîkayê li deverên stratejîk ên cîhanê dikir.
- Hevpeymaniya Siyasî: Ew di avakirina hevpeymaniyan de ligel serokan xwedî awayekê taybet bû, heta heke di gelek mijaran de yek nebûbin jî. Bo nimûne; li destpêkê ew rexnegirekî tund ê Donald Trump bû, lê paşê bû yek ji nêzîktirîn û bibandortirîn hevpeymanên wî.
- Dengê Kurdan li Waşintonê: Lindsey Graham peywendiyeke kûr ligel serkirdetiya Herêma Kurdistanê hebû û li Waşintonê wekî dengekî mezin ê berevaniya ji mafên kurdan û hêza Pêşmergeyan dihat nasîn.