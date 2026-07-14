Trump: Amerîka piştevaniya Zeydî û Iraqê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Amerîkayê Donald Trump di dema civîna xwe ya ligel Serokwezîrê Îraqê Elî Zeydî de ji rojnamevanan re ragehand ku ew şerefdar e ku Zeydî îro li Koçka Spî ye û ew wekî serokwezîrekî serkeftî û piştevanê Amerîkayê binav kir.
Serokê Amerîkayê Donald Trump îro (Sêşem, 14ê Tîrmeha 2026ê) di daxuyaniya xwe de ji bo medyayê got: "Ez şerefdar im ku Zeydî îro li vê derê ye. Ew piştevanê Amerîkayê ye; ew serokwezîrekî ciwan û serkeftî ye."
Serokê Amerîkayê bal kişand ser dewlemendiya Îraqê jî û got: "Yedeka petrola Îraqê ya zêde heye û xwedî samanekî mezin e. Zeydî di demeka gelek kurt de guhartinên gelek mezin li Îraqê kirin, bi taybetî di warê pêşxistina peywendiyên ligel Amerîkayê de."
Trump herwesa aşkere kir ku di civîna xwe ya ligel Zeydî de, wan behsa hevkariyên dualî û bi taybetî "hevpariya di warê petrolê de" kiriye. Li dawiyê jî wî tekez kir ku Amerîka piştevaniya Zeydî û Îraqê dike.
Tê nûkirin…