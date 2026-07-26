Kerkûk: Berpirsekî bilind di dema wergirtina bertîlê de hat girtin
Navenda Nûçeyan (K24) – Desteya Destpakiyê ya Kerkûkê ragihand ku hêzên wan kariye karmendekî pilebilind ê îdarî di nav avahiya parêzgeha Kerkûkê de bigirin, ku dixwest bertîlê ji welatiyekî wrbigire.
Çavkaniyeka serbazî ji Desteya Destpakiyê ya Kerkûkê ji K24ê re ragihand: "Pêvajoya girtina wî tohmetbarî piştî komkirina zanyarên hûr û giliyên qanûnî hat kirin. Ew tohmetbar, ku pileyeke îdarî di nav Dîwana Parêzgeha Kerkûkê de heye, ji bo meşandina karûbarên welatiyekî û pêşkêşkirina hêsankariyên îdarî, daxwaza pereyan ji welatiyekî kiribû."
Li ser awayê girtina wî, wê çavkaniyê diyar kir ku ew pêvajo bi razîbûna dadwer û rênmayiyên qanûnî bi rêve çû. Herwesa got: "Bi rêya danana kemîneke baş, ew tohmetbar di dema wergirtina pereyan de li ser germa karî û bi awayekî zindî hat girtin."
Wê çavkaniyê eşkere jî kir ku ew pêvajoya girtinê bi belgeyên tam hatiye kirin û niha ew tohmetbar ji bo wergirtina cezayê qanûnî, ji dadwerê lêkolînê re hatye şandin, daku rênmayiyên pêdivî li beranberî wî bên wergirtin.