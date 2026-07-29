Wezîrê Perwerdeya Sûriyê ji bo beşdariya Korbenda Perwerdeyê gihîşt Hewlêrê
Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîrê Perwerdeyê yê Sûriyeyê Mihemed Tirko ji bo beşdariyê di Çarem Korbenda Perwerdeyê ya Kurdistanê de, gihîşt Hewlêrê, Paytexta Herêma Kurdistanê.
Wezîrê Perwerdeyê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Alan Hama Seîd Salih li hejmara xwe ya tora civakî belav kir, wî li Firokxaneya Navdewletî ya Hewlêrê pêşwazî li Wezîrê Perwerde yê Sûriyeyê Dr. Mihemed Ebdulrehman Tirko û şandeya pê re kir.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyeyê, ev serdana fermî ya Tirko bi mebesta beşdarbûna di kar û xebatên "4emîn Korbenda Perwerdeyî ya Kurdistanê" de pêk tê.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyeyê, beşdarbûna di forumê de, di çarçoveya xurtkirina hevkariya perwerde û hîndekariyê, pevguhertina ezmûn û serpêhatiyan û gotûbêjkirina asoyên hevkariya hevbeş de ye, ku xizmeta pêşxistina proseya perwerdeyê dike.
Korbanda Perwerdeyê ya Kurdistanê ku sibe 30î Tîrmehê dest bi karê gera xwe ya çaremîn dike, platformeke mezin e ji bo pevguhertina ramanan û parvekirina ezmûnan di warê perwerdeyê de. Herwiha şiyana wê heye ku sûdê bigihîne hemû wan herêmanên ku dixwazin sîstemên xwe yên perwerdeyê baştir bikin.