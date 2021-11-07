Politika

Irak Başbakanı’nın evine SİHA saldırısı

Kazimi, evine düzenlenen SİHA saldırısından yara almadan kurtuldu
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Irak Mustafa Kazimi Irak SİHA Yeşil Bölge

HABER MERKEZİ

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı’ndan yapılan açıklamada, Kazimi’nin Bağdat Yeşil Bölge’deki evinin "silahlı drone" ile saldırıya uğradığı kaydedilerek Başbakan'ın yara almadan saldırıdan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki güvenlik güçlerinin önlem almayı sürdürdüğü belirtildi.

Irak Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serinkanlı kalmaya davet ediyorum” dedi.

Şİİ MİLİS LİDERLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

İran’a yakın Fetih Koalisyonu ve Şii Haşdi Şabi destekçileri, 10 Ekim’de yapılan seçim sonuçlarına itiraz ederek Yeşil Bölge önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

5 Kasım Cuma günü eylemcilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 1 gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu ölmüştü. Bunun üzerine tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hezali, Kazimi’ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Hezali, ölen eylemci için kurulan taziye çadırından dün yaptığı açıklamada Kazimi’ye yönelik tehdit içeren ifadeler kullanmıştı.

Hezali’nin yanı sıra Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri ve Şii milis güçlerden Ebu Ala Velayi de Kazimi ve hükümete yüklenerek sert eleştirilerde bulunmuştu. Amiri göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağını açıklamıştı.

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