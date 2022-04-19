Politika

ABD: PKK bir terör örgütüdür / Türkiye Irak’ın egemenliğine saygı duymalı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydederek, bölgesel barış ortamının korunması gerektiğini söyledi.
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ABD Irak PKK ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini kaydederek, bölgesel barış ortamının korunması gerektiğini söyledi.

ABD’nin Arapça yayın yapan El-Hurre televizyonuna konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, “ABD, PKK’yi yabancı ve uluslararası bir terör örgütü olarak tanımlıyor” dedi.

Sözcü, Türkiye'nin Irak sınırları içerisinde gerçekleştirdiği operasyonu takip ettiklerini ifade etti.

Ülke hükümetlerinin sınır güvenliklerini birlikte koordinasyon halinde yürütmeleri gerektiğini kaydeden ABD’li sözcü, ABD’nin DAİŞ’in katliam uyguladığı Şengal’in yeniden inşasına bağlı olduğunu bildirdi.

Söz konusu açıklama, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye yönelik Pençe Kilit adını veridği operasyona başlamasının ertesinde geldi.

Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye, Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye yönelik iki operasyon gerçekleştirmişti.

Operasyona Irak hükümetinden sert tepki gelirken, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, operasyonla ilgili protesto mektubu verildi.

 

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