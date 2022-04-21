‘Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü savunmak tüm Kürtlerin görevidir’

DİYARBAKIR (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Londra’da İngiltere Başbakanı Boris Johnson dahil çok sayıda üst düzey yetkiliyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Mesrur Barzani ayrıca İngiltere’nin eski başbakanlarından Tony Blair ve John Major ile bir araya gelerek, Erbil-Londra arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularını görüştü.

Londra'da Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde (Chatham House) konuşan Başbakan, “Burada Kürdistan Bölgesi ve Ortadoğu’nun durumunu konuşuyor olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Öte yandan 15 Nisan’da İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Başbakan, “İkili ticaret ve yatırımı artırmak için yeni fırsatları keşfettik” demişti.

Başbakan, ajandada Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Irak ve bölgedeki son gelişmelerin olduğunu ifade etmişti.

Mesrur Barzani’nin diplomatik temaslarını değerlendiren uzmanlar, Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü savunmanın tüm Kürtlerin görevi olduğuna işaret etti.

BEDİRHANOĞLU: KÜRDİSTAN BÖLGESİ DÜNYAYLA İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Mesrur Barzani’nin diplomatik temaslarını K24’e değerlendiren Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Kürdistan Bölgesi’nin dünyayla ilişkilerini güçlendirdiğini ve Türkiye’nin de bunu gördüğünü belirtti.

Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik politikasını değiştirdiğini kaydeden Bedirhanoğlu, iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini şu sözlerle ifade etti:

“Türkiye’nin komşu ülkeler içerisinde ilişkilerinin en iyi olduğu yer Kürdistan Bölgesi’dir. Kürdistan Bölgesi yetkilileri dünyanın merkezlerini ziyaret ediyor. Aynı zamanda Kürdistan Bölgesi’nde büyük bir enerji söz konusu. Erbil, bu enerjiyi dünya pazarına ulaştırmak istiyor. Söz konusu enerji Kürdistan Bölgesi’ni Ortadoğu’nun merkezlerinden biri haline getiriyor.”

Bedirhanoğlu, bunun Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve istikrarını da artıracağını dile getirdi.

VAHAP COŞKUN: TÜRKİYE KÜRDİSTAN BÖLGESİ’YLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

K24’e konuşan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Vahap Coşkun da hem bölgede hem de dünyada yeni bir durumun ortaya çıktığını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Avrupa ülkeleri, Kürdistan Bölgesi ve Türkiye için de büyük sorunlara yol açtığını ifade etti.

“Bana göre Mesrur Barzani’nin son ziyaretinin tek konusu enerji değildi” diyen Dr. Vahap Coşkun, şunları söyledi:

“Bugün Irak’ta yeni bir süreç var. Soru şu: Seçimlerden sonra Irak’ta nasıl bir sistem tesis edilecek ve nasıl bir hükümet kurulacak? Bu sistemde Kürtler nasıl yer alacak? İran’ın Irak üzerindeki etkisi devam edecek mi etmeyecek mi? Tüm bunlar siyasetin büyük sorunlarıdır. Türkiye de bu yeni süreçte rol oynamak istiyor. Bu hem siyasi hem de ekonomik anlamda Türkiye için önemli. (Bu anlamda) Türkiye Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerini güçlendirmek istiyor.”