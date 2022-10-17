AB İran’a yaptırımları görüşüyor

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AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna savaşı, Dağlık Karabağ ve İran’daki iktidar aleyhine düzenlenen son gösterilerin sert bir şekilde bastırılmasını görüşmek üzere bugün Lüksemburg'da toplandı.

Toplantı sonunda, İran'da 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara müdahale ve halka baskı uygulandığı gerekçesiyle Tahran yönetimi aleyhine bir dizi yeni yaptırım kararı çıkması bekleniyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı öncesi basının yaptırımlarla ilgili sorusu üzerine yaptığı açıklamada, İran’ın (Ukrayna’daki savaşa) katılımıyla ilgili somut delillere bakıyoruz” dedi.

İRAN’IN UKRAYNA’YA SİHA VERDİĞİ TARTIŞMALARI

Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı gerekçesiyle Tahran’a ilave yaptırım uygulanması yine masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.

Borrell, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’nın da katılacağını kaydetti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, AB’nin Kiev’e yönelik insansız silahlı hava araçlarıyla yapılan saldırılara sert tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Kodof, “İran malı SİHA’ların Kiev’in merkezine yapılan saldırılarda kullanıldığını görüyoruz. AB, bu konuda somut önlemler almalı” dedi.

İran ise Rusya’ya silahlı insansız hava aracı (SİHA) verdiği yolunda yöneltilen suçlamaları reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Savaşta tarafların hiçbirine silah vermedik” dedi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise Tahran'ın Rusya'nın Ukrayna savaşına katılımının kanıtlanması halinde, İran'a yönelik ek AB yaptırımlarının bazı kişileri kara listeye almakla sınırlı olmayacağını söyledi.

Toplantı sonunda İran’daki gösterileri sert bir şekilde bastıran Tahran yönetiminden 15 üst düzey yöneticiye seyahat yasağı ve bu kişilerin AB’deki mal varlıklarının dondurulması yolunda bir karar çıkacak. (Kaynak: Euronews)