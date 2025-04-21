ABD'den Yemen'deki Husilere hava saldırısı: 12 ölü, 30 yaralı

2025-04-21 06:15

ABD ordusunun Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırısında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez ülkenin başkenti Sana'daki el-Farwah bölgesini hedef aldı.

Husilere yakın medya kuruluşu Al Masirah TV’de yer alan haberlere göre bir pazar yerinin yakınlarına gerçekleştirilen saldırılarda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Ayrıca Yemen'in kuzeyindeki Saada şehrine hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.