Hamid Şengali: Başbakan ​​Barzani petrolün yeniden ihracatı konusunda çok kararlı

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Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Başkan Yardımcısı Hamid Şengali, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"Ulusal Dua Günü" münasebetiyle düzenlenen ulusal dua töreni Irak, Kürdistan Bölgesi ve dünyadan çok sayıda üst düzey yetkilinin katılımıyla bugün (23 Nisan 2025 Çarşamba günü) saat 08:00'de başladı.

Burada K24’ün hazırladığı açık stüdyoda konuşma yapan Hamid Şengali, Kürdistan Bölgesi’nde birlikte yaşama kültürünün çok güçlü olduğunu, Başkan Mesud Barzani’nin her zaman birlikte yaşama ve karşılıklı kabul yolunda rehber olduğunu dile getirdi.

“Şimdi Kürdistan Bölgesi'ndeki göçmenler geri dönmek istemiyorlar çünkü burada bir arada yaşam var.” diyen Şengali, Kürt halkının her zaman rakiplerine barış eli uzattığının altını çizdi.

Kürdistan petrolünün ihracatı konusuna da değinen Şengali, “Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, petrol ihracatının yeniden başlaması konusunda kararlı, ihracatın başlaması için bizimle sürekli iletişimde, Sudani (Irak Başbakanı) hükümeti de aynı görüşte ancak bazı teknik meseleler var, onlarda çözüme yakın.” diye konuştu.

Irak’ın petrol ihracatının durdurulması nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 26 milyar dolar kaybettiğinin altını çizen Şengali, “Konuyla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar olduğu doğru, ancak şimdi petrolün tekrar ihraç edilmesi gerektiği sonucuna varıldı, çünkü her iki taraf için de çok faydalı. Halkın ekonomik durumu da düzelecek, güven ortamı sağlanacak. Maalesef halkın geçim kaynaklarını bu konuya bağladılar ama Basralılar, Ammarlılar, Musullular gibi insanlar maaşlarını sorunsuz alma hakkına sahipler.” değerlendirmesinde bulundu.