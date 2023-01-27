ABD’li senatörden Türkiye mesajı: NATO üyeliklerini onaylamazsa F-16 satışına karşı çıkarız

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda "Rusya'nın Saldırganlığıyla Mücadele: Ukrayna ve Ötesi" adlı oturumda, Türkiye’ye olası F-16 satışı ve Ankara’nın İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazları da gündeme geldi.

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, Ankara’nın İsveç ile Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamadıkça Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını satın almasına karşı çıkacağını söyledi.

Shaheen, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin kaygılarını gidermek için istekli şekilde çalıştığını belirtti.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu “iç siyasetteki çıkarları için kullanıyor göründüğü” görüşünü dile getiren Shaheen, bu durumun NATO'nun çıkarlarına ve Ukrayna'nın Rusya’yla savaşına destek için ABD'nin ihtiyaç duyduğu güvenlik mutabakatına da aykırı olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine hazır olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek, Macaristan ve Türkiye dışında tüm NATO müttefiklerinin iki ülkenin NATO üyeliğini onayladıklarını hatırlattı.

"Bu durum Türkiye ile her diyaloğumuzda gündeme geliyor" diyen Nuland, İsveç'in Türkiye ile bir yol haritası hazırladığını ve buradaki kriterlerin birçoğunu karşıladıklarını, daha fazlası için de çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Nuland, "Müttefiklerimiz olarak ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz güvenlik desteğini onlara verebilmek için Kongre'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu Türk müttefiklerimize de belirttik" dedi. Nuland, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesinin, Türkiye'nin F-16 satın almasına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını muhtemel kılacağı mesajını verdiklerini kaydetti.

ABD DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: İKİ KONU BİRBİRİNDEN AYRI

Nuland'ın bu açıklamaları ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde soruldu.

Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kongre'de bu satışa muhalefet sürerken Nuland'ın sözlerinin Ankara tarafından “dostça bir öneri olarak yorumlanmasının nasıl beklendiği sorusuna, bugünkü oturumu izlemediğini ancak genel olarak yürütmenin, Başkanı Joe Biden'ın ve bakanlığın F-16'lar konusunda çok net olduğu yanıtını verdi.

Kongre'nin görüşlerini de memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Patel, “Ancak Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu ve NATO sistemi içerisinde güvenlik operasyonelliği konusunda desteğimizin devam edeceği konusunda da net olduk. Dolayısıyla bu konuda net olmaya devam edeceğiz. Yani bu iki konu (F-16’lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü) birbirinden ayrı olmaya devam edecek; herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil” şeklinde konuştu.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO’ya katılmak için geçen yıl başvuruda bulunmuştu ancak tekliflerinin NATO üyesi 30 ülkenin tamamı tarafından onaylanması gerekiyor. Türkiye ve Macaristan henüz başvuruları onaylamadı. (Kaynak: VOA)