Erbil- Bir Hristiyan Mevlit münasebetiyle tatlı dağıttı

2025-09-04 16:10

Erbil'e bağlı Koye ilçesinde bir Hristiyan vatandaş, İslam Peygramberi Hz. Muhammed'in doğum gününü şeker dağıtarak kutladı ve Kürdistan Bölgesi'nde dinlerin bir arada yaşamasına vurgu yaptı.

Koye çarşısında dükkancı Saman İshak Musa, Hz. Muhammed'in doğum günü münasebetiyle Müslümanlara ve hemşehirlerine tatlı ve içecek dağıttı. Bu girişim, Koye'de dinsel birlikteliğin ve kardeşliğin belirgin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

Saman İshak Musa, Kurdistan24 muhabiri Aras Emin'e yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır İslam Peygamberi'nin doğum gününde insanlara tatlı, lokum, hurma, su, çay ve kahve ikram ettiğini belirterek, "Kendimi yabancı olarak görmüyorum, onlar gibi benim de bu günü kutlayasım var." dedi.

Koye'de Müslümanlar ve Hristiyanların bir arada yaşaması konusuna değinen Saman İshak Musa, Müslümanlar ile Hristiyanların uzun yıllardır kardeşlik ve barış içinde birlikte yaşadıklarını, bu birlikte yaşamanın kendilerine atalarından miras kaldığını vurguladı.

Mevlidin Koye ve Kürdistan Bölgesi'nin diğer bölgelerinde yaygın olan dini birlik ve hoşgörünün önemli bir göstergesi olduğunu, farklı toplumlar arasındaki barışçıl bir arada yaşama konumunu kanıtladığını vurguladı.